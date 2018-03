Problemas fazem avião da Lufthansa voltar para Finlândia

O porta-voz da Lufthansa, Christian Gottschalk, disse neste domingo, 5, que o Airbus A321 ia de Helsinque para Frankfurt com 168 pessoas a bordo. Ele informou que a aeronave teve problemas em uma de suas duas turbinas, mas todos os passageiros deixaram o avião em segurança após aterrissar em Helsinque na noite de sábado. Ninguém ficou ferido.

Uma fotografia publicada pela emissora estatal de televisão finlandesa YLE mostra um incêndio na asa esquerda da aeronave. A emissora também informou que passageiros ouviram uma explosão.

A Lufthansa não negou nem confirmou esses relatos, dizendo que uma investigação está sendo realizada. Funcionários do aeroporto de Helsinque não forneceram maiores detalhes. As informações são da Associated Press.