Problemas técnicos obrigam Bush a mudar de avião O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi obrigado a mudar a programação de sua viagem ao Vietnã em função de problemas técnicos no Air Force One, o avião presidencial americano. Segundo a Casa Branca, os problemas são de natureza "mecânica" e obrigarão o presidente a voar em um avião reserva, um Boeing 757, muito menor que o Air Force One. Durante uma parada em Jacarta de cerca de oito horas de duração, enquanto Bush reúne-se com seu colega indonésio, Susilo Yudoyono, o pessoal militar encarregado pela manutenção do Air Force One tentará concertá-lo. Caso isso não seja possível, o vôo de volta do presidente a Washington não será tão confortável quanto o habitual. Bush se encontra atualmente em Ho Chi Minh, antiga Saigon, no marco de uma visita ao Vietnã para participar da cúpula da Apec, encerrada neste domingo em Hanói.