Processamento de petróleo ainda vai demorar, diz Brooks A coalizão anglo-americana controla todas as áreas com campos de petróleo no Iraque, anunciou o vice-diretor de operações do Comando Central dos EUA no Catar, general Vicent Brooks. O general informou também que os campos do norte do país encontram-se em melhor estado do que os do sul, mas que a retomada do processamento de petróleo não deve ocorrer imediatamente, podendo levar "semanas". Segundo ele, os campos do norte estão sendo examinados. Brooks constatou ainda que "o potencial dos campos de petróleo e da estrutura para exploração é maior do que o operado por décadas". "Acreditamos que podemos restaurá-las, mas levará tempo para fazê-lo", acrescentou. Operações próximas do fim Vicent Brooks afirmou que as operações militares decisivas estão próximas da conclusão. "É claro que estamos em um ponto em que as operações militares decisivas, às quais estivemos centrados - como remoção do regime, a destruição de sua capacidade, a remoção da habilidade de ameaça aos países vizinhos, assim como de ameaça as forças de coalizão e nossos próprios países -, estão chegando ao fim", disse Brooks.