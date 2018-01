Procter & Gamble admite espionagem contra Unilever A Procter & Gamble admitiu ter conduzido uma operação de espionagem corporativa contra a Unilever, sua arqui-rival anglo-holandesa. Segundo matéria publicada no site do jornal Financial Times, os advogados das duas companhias tentam chegar a um acordo depois que a P&G alertou a Unilever de que empregava um grupo de inteligência. Acredita-se que o grupo atuava de uma casa em Cincinnati, em Ohio, conhecida como "the ranch" (a fazenda). Eles liberavam informações das operações da Unilever nos Estados Unidos, sobretudo dos negócios de cuidados com os cabelos. A Unilever confirmou estar em discussões com a P&G "por causa de operações de inteligência competitiva direcionadas contra as operações da companhia nos Estados Unidos", caso primeiramente divulgado pela revista Fortune. Uma fonte próxima à companhia disse que a Unilever tenta conseguir uma restituição de US$ 10 milhões. Se nenhum acordo for fechado até a noite de hoje, a anglo-holandesa deve levar o caso à justiça. A P&G divulgou um comunicado dizendo que enfrenta freqüentes disputas com a anglo-holandesa, como a "guerra dos sabonetes" nos anos 90, ressaltando que a espionagem corporativa é comum no mercado em que atuam. Mesmo assim, acredita-se que o presidente da companhia, John Peper, esteja voando para a Europa na terça-feira para se reunir com Niall Fitzgerald, o co-presidente da Unilever, a fim de discutir o caso. Há suspeitas de que a P&G tenha alertado a Unilever de suas operações de espionagem no início de abril, o que atenuaria a gravidade da ação. A companhia declarou ainda que as informações que obteve estavam dentro da lei, embora os meios utilizados tenham violado a política da empresa. A companhia ressaltou também que seus funcionários não utilizaram falsa identidade para obter as informações. A Procter & Gamble opera atualmente em cerca de 70 países e vende mais de 300 marcas e produtos em mais de 140 nações. No Brasil desde 1988 - quando comprou a Perfumarias Phebo - a empresa responde pelas marcas Tampax, absorvente Always, fraldas Pampers, Hipoglós, linha Vick, entre outras. A Unilever, por sua vez, mantém operações no Brasil com marcas como da linha Seda de shampoos e condicionadores, sorvetes Kibon, sabão em pó Omo, maionese Hellman´s, sabonetes Lux e Dove, entre outras. As informações são do Financial Times e dos sites das companhias (www.unilever.com e www.proctergamble.com).