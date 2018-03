Procurador-geral pede a Chávez que reassuma presidência O procurador-geral da Venezuela, Isaías Rodríguez, solicitou que o deposto presidente Hugo Chávez seja conduzido a Caracas para reassumir o poder, enquanto seus ministros se encontram reunidos no Palácio Miraflores. "Estamos solicitando que tragam o presidente Chávez a Caracas para que reassuma", disse Rodríguez à cadeia colombiana Caracol, que transmite através de um repórter que está dentro do palácio na capital venezuelana. Rodríguez afirmou que o empresário Pedro Carmona "pretendeu maquilar um golpe de Estado com este governo de transição". O presidente da Assembléia Nacional (Congresso), William Lara, explicou à rádio Caracol que estão sendo feitos os preparativos para a posse do vice-presidente, Diosdado Cabello, que - segundo o parlamentar - se havia escondido em um local distante da capital no período em que Carmona esteve no poder. Por sua vez, a ministra chavista do meio Ambiente, Ana Osorio, disse à rádio: "Resgatamos o Palácio de Miraflores".