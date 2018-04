Procurador pede pena de morte para Mubarak O chefe da promotoria no julgamento do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, Mustafa Suleiman, pediu ontem em seu pronunciamento final que o líder deposto no ano passado receba a pena de morte pelo assassinato de manifestantes nos protestos que levaram a sua renúncia. Segundo Suleiman, Mubarak autorizou o uso de munição e adotou uma política de atirar para matar na repressão a protestos pacíficos. Cerca de 800 pessoas foram mortas entre 25 de janeiro e 11 de fevereiro de 2011, durante as manifestações.