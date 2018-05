Procurador que investiga ingerência russa em eleição americana tem perguntas a Trump

WASHINGTON - O procurador especial dos EUA, Robert Mueller, que investiga a ingerência russa na eleição americana de 2016, tem uma lista de perguntas para fazer ao presidente Donald Trump para determinar se houve obstrução de Justiça por parte dele, revelou nesta segunda-feira, 30, o jornal The New York Times.

As 44 perguntas abordam temas como o envolvimento russo na campanha do republicano e o caso do ex-diretor do FBI James Comey, com as quais Mueller pretende entender melhor os laços pessoais de Trump e sua relação com Moscou – uma das perguntas é justamente se o presidente sabia que os conselheiros da campanha buscaram assistência russa.

As questões mostram a linha que Mueller segue na investigação, sigilosa desde sua nomeação para o caso, há um ano. A lista foi entregue aos advogados do presidente e fornecida ao jornal americano por uma fonte de fora da equipe.

Jay Sekulow, um dos advogados de Trump, se recusou a comentar o caso. Mueller deseja questionar o presindete sobre suas ameaças públicas, as declarações conflitousas dele e da Casa Branca, e encontros secretos entre russos e integrantes da campanha republicana.

O procurador especial também deseja saber se Trump teve alguma discussão durante a campanha sobre qualquer encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, e sobre sanções americanas a Moscou. / NYT