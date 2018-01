Procurador questiona secretário de Justiça dos EUA por elo com Rússia

WASHINGTON - O promotor especial Robert Mueller interrogou na semana passada por várias horas o secretário de Justiça do presidente Donald Trump, Jeff Sessions, no âmbito da investigação da interferência russa na eleição, revelou o jornal The New York Times nesta terça-feira, 23.

Foi a primeira vez que um membro do alto escalão do governo foi questionado pela equipe de Mueller, que analisa, além da interferência russa, se Trump obstruiu Justiça no caso. A entrevista foi confirmada pela porta-voz de Sessions, Sarah Flores, segundo o jornal.

Sessions anunciou em março que estava impedido de participar de qualquer investigação sobre a interferência russa na eleição depois de ele não ter revelado ao congresso encontros com o então embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, durante a eleição.

Após a decisão de Trump de demitir em março o chefe do FBI, James Comey, até então responsável pela investigação, Sessions, aconselhado por promotores de careeira no Departamento de Justiça, resistiu a pedidos do presidente para que controlasse a investigação. Na semana passada, ele conversou com a equipe de Mueller acompanhado de seu advogado Chuck Cooper.

Nas últimas semanas, Mueller intimou o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, a depor sobre o caso perante um grande júri. Ele já indiciou o ex-chefe de campanha de Trump Paul Manafort por lavagem de dinheiro e fechou um acordo de delação premiada com George Papadopoulos - outro assessor de campanha de Trump encarregado de contatos com os russos. / NYT