Procuradora pede indiciamento de Sharon por corrupção Líderes da oposição israelense exigem que o primeiro-ministro Ariel Sharon renuncie imediatamente se o procurador-geral de Israel, Mani Mazuz, aceitar a recomendação de uma promotora, Edna Arbel, de processá-lo por corrupção e suborno. A recomendação da promotora foi entregue a Mazuz neste domingo e, segundo as primeiras estimativas, o procurador deve dar seu parecer sobre o caso em abril. Pressionados, assessores de Sharon disseram que não se pronunciarão sobre o assunto até que o procurador-geral se manifeste. Funcionários do Ministério da Justiça confirmaram que o pedido da promotora chegou a Mazuz, mas não fizeram comentários sobre o conteúdo da petição. Juristas de Israel indicaram que a recomendação da promotora tem forte base legal, mas ressaltaram que a lei israelense não força Sharon a deixar o cargo, mesmo que seja indiciado. De todo modo, a pressão popular ou uma sentença específica da Suprema Corte acabaria forçando o fim do governo. Provas suficientes A promotora Edna Arbel recomendou o indiciamento de Sharon após concluir que há provas suficientes de que ele obteve benefícios pessoais em pelo menos dois casos, envolvendo também seus filhos. No caso de Sharon renunciar, segundo cientistas políticos, o Parlamento pode pedir ao presidente israelense que inicie uma semana de consultas com todos os partidos e escolha o candidato com mais chances de formar um novo governo. Numa saída alternativa, o Parlamento pode votar ele mesmo para escolher um candidato. O líder do partido direitista Likud, Benjamin Bibi Netanyahu, e o vice-primeiro-ministro Ehud Olmert são os candidatos com mais chances de substituir Sharon. O Parlamento também pode optar pela autodissolução e a convocação de eleições gerais. Acusações No primeiro, Sharon é acusado de ter recebido um empréstimo milionário do empresário sul-africano Ciryl Kern para devolver doações ilegais durante sua campanha eleitoral de 1999. A campanha foi dirigida por seu filho Omri, hoje deputado do Likud, mas a polícia sustenta que Sharon sabia perfeitamente das irregularidades financeiras. A segunda acusação envolve o chamado Caso Ilha Grega, que tem origem no início de 1999. Um empresário israelense, David Apel, que buscava fazer negócios na Grécia, valeu-se da influência de Sharon para reforçar sua imagem com as autoridades que aprovariam o projeto. Sharon era ministro das Relações Exteriores na época. Um dos filhos de Sharon, Gilad, foi empregado pelo empresário com um salário desproporcional - um total de US$ 690 mil - para o cargo, o que foi interpretado como um pagamento indireto ao atual primeiro-ministro.