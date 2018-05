Procuradoria egípcia ordena detenção provisória de Hosni Mubarak

CAIRO - A Procuradoria Geral do Egito ordenou nesta quarta-feira, 13, a detenção por um período de 15 dias do ex-presidente Hosni Mubarak e de seus dois filhos, Alaa e Gamal, segundo informações oficiais.

Segundo um comunicado da Procuradoria Geral egípcia publicado em sua conta no Facebook, a ordem de detenção foi emitida depois que a Procuradoria apresentou as acusações contra eles e de acordo com o desenvolvimento das investigações judiciais.

As ordens de detenção foram entregues à seção de Polícia responsável, acrescenta o texto.

Desde que renunciou ao poder, em 11 de fevereiro após uma rebelião popular que começara em 25 de janeiro, Mubarak reside na localidade de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, na Península do Sinai.

Em decorrência do frágil estado de saúde de Mubarak, o interrogatório do ex-líder egípcio teve início na terça-feira em um hospital de Sharm el-Sheikh, enquanto seus dois filhos foram interrogados em um tribunal dessa mesma localidade.

No último domingo, em sua primeira mensagem divulgada desde que deixou o poder, Mubarak negou ter contas bancárias fora do país e criticou os que pretendiam manchar seu "histórico militar e político".

Logo depois da difusão da gravação foi publicada uma ordem da Procuradoria Geral para interrogar o ex-presidente e seus dois filhos pela suposta implicação em ataques contra manifestantes durante os protestos que eclodiram em 25 de janeiro, por abuso de poder e por obter comissões e lucros econômicos.

Em seu comunicado, a Procuradoria assegura que esse discurso de Mubarak não teve influência nas investigações sobre as acusações, e anuncia que prosseguem as diligências, que terão seus resultados anunciados assim que for concluída.

Após a renúncia de Mubarak, a imprensa egípcia havia conjeturado sobre a possível deterioração da saúde do ex-presidente, o que nunca chegou a ser confirmado.

Em março de 2010, Mubarak ficou internado por três semanas na Clínica Universitária de Heidelberg, na Alemanha, para a retirada de sua vesícula biliar e de um pólipo no intestino delgado.