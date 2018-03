Procuradoria peruana investigará Kenji Fujimori por negociação de votos no impeachment de Kuczynski

LIMA – O Ministério Público do Peru anunciou nesta quarta-feira, 28, que iniciará uma investigação preliminar sobre três legisladores, incluindo Kenji Fujimori, e o ex-ministro Bruno Giuffra, envolvidos em uma suposta tentativa de negociação de votos para evitar a destituição do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski.

A investigação incluirá os congressistas dissidentes do partido fujimorista Força Popular Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez e Guillermo Bocangel, assim como o ex-ministro Giuffra, pelo suposto crime de suborno impróprio e outros em ofensa do Estado, escreveu a procuradoria peruana no Twitter.

Também foi decidido que o legislador fujimorista Moisés Mamani, que gravou em áudio e vídeo as ofertas para que votasse contra um pedido de destituição de Kuczynski, seja notificado para que "preste seu depoimento na próxima semana".

A procuradoria antecipou que solicitará a Mamani "toda a informação que possui para o devido esclarecimento dos fatos que são matéria de investigação".

No último dia 20 de março, o partido Força Popular revelou vídeos gravados por Mamani, nos quais se vê Ramírez e Bocángel oferecer a execução de obras públicas em troca de que vote contra a cassação do até então presidente Kuczynski.

Em outro momento da negociação aparece Kenji Fujimori, o legislador que abandonou o partido liderado por sua irmã Keiko, junto com outros nove congressistas, para respaldar Kuczynski na primeira tentativa de destituição do ex-governante, que foi apresentado em dezembro do ano passado, por seus vínculos com a Odebrecht.

Posteriormente, o Força Popular publicou registros em áudio de ofertas similares que Mamani recebeu do então ministro de Transportes e Comunicações, Bruno Giuffra, que foi substituído no cargo nesta terça-feira.

A grave crise política gerada pela divulgação dos vídeos e áudios provocou a renúncia de Kuczynski, que foi substituído na sexta-feira passada pelo até então primeiro vice-presidente, Martín Vizcarra.

Ex-presidente peruano Alberto Fujimori é internado

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori foi internado em um hospital de Lima após sofrer problemas digestivos que lhe causaram um quadro de desidratação severa.

Em entrevista à rede de televisão "Canal N", o médico particular de Fujimori, Alejandro Aguinaga, disse que os primeiros sintomas foram sentidos nessa quarta-feira à noite. “(Fujimori) teve que ser internado na unidade de cuidados intermediário do hospital Centenário”. Segundo o especialista, o ex-presidente está recebendo reidratação intravenosa.

O ex-governante, que recebeu um polêmico indulto do agora também ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski no dia 24 de dezembro e desde então vive em uma luxuosa residência em Lima.

“Esperemos que nas próximas horas possamos controlar esta situação”, declarou Aguinaga. O médico afirmou que o ex-presidente foi afetado pelo duro confronto protagonizado nos últimos dias por seu filho mais novo, o congressista Kenji Fujimori, e a sua filha mais velha, a líder do partido Força Popular Keiko Fujimori.

“Esta situação definitivamente o afeta, todos queremos que estes problemas possam ser solucionados o mais rápido possível e da melhor maneira”, comentou. //EFE