Prodi: atentado contra italianos não altera plano de retirada O primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, disse nesta terça-feira que o ataque contra um comboio italiano no Iraque, que deixou um morto e quatro feridos, não afeta os planos de retirada das tropas italianas do país. "Em relação à retirada de nosso soldados, nada muda", afirmou o premier ao Parlamento. "O novo tributo de sangue de nosso militares italianos não nos separa de nossos propósitos e não terá nenhuma repercussão no cronograma retirada de nosso contingente, que está sendo estudado pelo governo junto aos aliados e às autoridades iraquianas", acrescentou. O italiano Alessandro Pibiri morreu no ataque de segunda-feira e outros quatro soldados ficaram feridos, um deles gravemente, quando uma bomba explodiu e atingiu o carro no qual viajavam, a cerca de 100 quilômetros da cidade de Nassiriya, no sul do Iraque. O primeiro-ministro expressou seus pêsames para os familiares das vítimas e para a as Forças Armadas e reafirmou sua vontade de "reiterar a paz e seguir na luta contra o terrorismo". O ministro da Defesa da Itália, Arturo Parisi, também garantiu que o atentado de segunda-feira "não muda os planos e o programa de volta" das tropas. Parisi, em declarações à imprensa italiana, reconheceu que a preocupação com a situação no Iraque "se acentua ainda mais" devido ao atentado. Mas "nada muda nos planos e no programa de volta de nossos militares, que estamos acertando com o Governo iraquiano e as forças aliadas". Plano de retirada Prodi anunciou em 18 de maio que proporia ao Parlamento a retirada dos 2.600 militares postados em Nassiriya, "nos prazos técnicos necessários" e através de consultas com todas as partes interessadas para garantir as condições de segurança. O governo anterior, encabeçado por Silvio Berlusconi, também tinha feito pública sua intenção de retirar as tropas antes do fim deste ano, de forma escalonada e em consenso com Bagdá.