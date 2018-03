Prodi diz que irá retirar tropas italianas do Iraque O líder da coalizão de centro-esquerda que venceu por uma tênue margem de vantagem as eleições italianas de domingo e segunda-feira, Romano Prodi, disse a uma rádio francesa que uma das primeiras medidas de seu governo será retirar as tropas italianas atualmente no Iraque. "Nós decidimos que a partir do primeiro dia de meu governo nós trabalharemos para retirar todas nossas tropas do Iraque", disse Prodi à rádio France-Info. "É claro que uma ação dessa magnitude não será tomada de um dia para outro, a operação será feita com cuidado." Durante o seu mandato, o premiê Silvio Berlusconi deu um firme suporte ao presidente americano, George W. Bush, que construiu uma coalizão multinacional para invadir o país árabe.