Prodi obtém moção de confiança do Senado como primeiro-ministro O Senado italiano deu nesta sexta-feira sua confiança a Romano Prodi, vencedor das últimas eleições, como novo chefe de governo por 165 votos a favor e 155 contra. Prodi deverá passar agora pelo mesmo trâmite na Câmara dos Deputados, embora a confiança nesta casa esteja assegurada uma vez que a União detém a maioria absoluta nela. A favor de Prodi votaram os senadores de sua própria coalizão, a União, que tem 158 cadeiras, e os sete senadores vitalícios, enquanto faltou um da Casa das Liberdades, a aliança da oposição que dirige Silvio Berlusconi. A votação dos sete senadores vitalícios foi contestada pela oposição, que os vaiou, o que motivou uma reprovação por parte do presidente da Câmara, Franco Marini. A votação na Câmara dos Deputados, onde Prodi já apresentou por escrito seu programa de governo que expôs na quinta-feira no Senado, ocorrerá na próxima segunda-feira. Uma vez terminada a votação, Prodi disse aos jornalistas: "Não podíamos ter nos saído melhor. Estou muito contente. Temos uma maioria no Senado que é superior à de 1996", em referência ao Executivo do qual ele foi primeiro-ministro anteriormente.