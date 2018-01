Prodi terá uma semana chave após demissão de Berlusconi O vencedor das eleições italianas, Romano Prodi, inicia nesta segunda-feira uma semana chave para seu futuro governo, que será formado após a renúncia de Silvio Berlusconi prevista para terça-feira. Após se negar a admitir sua derrota, Berlusconi anunciou este fim de semana que na terça-feira presidirá seu último conselho de ministros, convocado para 12h30 (07h30 Brasília), e em seguida irá ao palácio do Quirinale para, finalmente, pôr seu cargo à disposição do chefe do Estado. A partir desse momento, se abrirá o caminho para a criação do novo governo de centro-esquerda, embora antes de liberar as consultas, o presidente, Carlo Ciampi, tenha que esperar que os grupos parlamentares sejam formados, o que está previsto para acontecer na terça ou na quarta-feira. Após esse passo, os presidentes das duas câmaras informarão que existe uma maioria parlamentar efetivamente suficiente para governar, fazendo com que Ciampi, quando considerar conveniente, encomende a formação do governo a Prodi. A implementação do novo Gabinete poderia ser adiada caso o chefe do Estado decida deixar essa responsabilidade para seu sucessor, já que seu mandato de sete anos termina em 18 de maio e ele será substituído pelo novo presidente eleito pelo Parlamento. Diante da possibilidade - cada vez maior, segundo a imprensa italiana - de receber a responsabilidade de formar o governo esta semana, Romano Prodi acerta os detalhes de seu futuro Gabinete em várias reuniões com os principais líderes de sua coalizão. O futuro primeiro-ministro assegurou que terá a lista de ministros preparada na sexta-feira, mas, para isso, Prodi ainda deve resolver as disputas entre seus aliados por alguns dos principais Ministérios. É o caso do Ministério da Defesa, que é disputado pelo líder do partido democrata-cristão Udeur, Clemente Mastella, e a ex-eurodeputada Emma Bonino, da Rosa no Punho, uma aliança de radicais com o Partido Socialista. A aliança Rosa no Punho sustenta que sua candidata possui mais crédito que Mastella, um ex-aliado de Berlusconi, enquanto a própria Bonino considera "uma revolução" o fato de uma mulher estar à frente desse Ministério na Itália, segundo uma entrevista publicada nesta segunda pelo jornal La Stampa. Além da lista de ministros, a atenção também se volta esta semana para a sucessão de Carlo Ciampi, um dos presidentes mais populares da história da República italiana. O bloco conservador liderado por Berlusconi quer que seu candidato seja eleito presidente para que haja "pelo menos" um representante da centro-direita em um cargo institucional importante, e para isso propõe nomes como o do subsecretário da Presidência do governo, Gianni Letta. Berlusconi falou várias vezes em público sobre a capacidade de trabalho de Letta, seu braço direito, considerado por muitos uma figura discreta, mas eficiente. Na centro-esquerda, o nome mais forte é o do presidente do partido Democratas de Esquerda, Massimo D´Alema, que renunciou à disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados para evitar uma disputa com seu aliado Fausto Bertinotti, da Refundação Comunista, que ficou com o cargo. A sessão parlamentar para escolher o novo chefe do Estado está convocada para 13 de maio.