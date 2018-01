Produção alemã de carne cai 50,7% Números divulgados nesta segunda-feira pelo governo alemão mostram que a produção de carne bovina no país caiu mais do que a metade em dezembro, um mês depois que o primeiro caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da "vaca louca", foi detectado no território nacional. Em seus primeiros números oficiais depois do colapso do mercado, o Escritório Federal de Estatística disse que 169.300 animais foram abatidos em dezembro, o que representa um volume 51,4% menor que o verificado em dezembro de 1999. A quantidade de carne bovina produzida também caiu 50,7% no ano. Até o momento, 32 casos da doença foram confirmados oficialmente na Alemanha. Entre outras medidas para lidar com a queda do consumo, o governo anunciou no início do mês planos para compra e destruição de 400 mil animais mais velhos. Nesta segunda-feira, a Confederação de Proteção Animal do país disse que apresentou uma queixa criminal contra a ministra de Agricultura, Renate Kuenast, por causa da medida.