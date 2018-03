Produção de petróleo da Venezuela está em 1,9 milhão de barris As exportações de petróleo da Venezuela na primeira semana de fevereiro ficaram, em média, em 700 mil barris por dia. A produção de petróleo nesta sexta-feira somava 1,9 milhão de barris, disse o ministro do Petróleo, Rafael Ramirez. Segundo ele, a produção de petróleo cru do país deverá atingir o nível de sua quota da Opep, de 2,819 milhões de barris diários, até a segunda semana de março. Ramirez não quis comentar qual posição a Opep defenderá em relação ao petróleo na reunião de 11 de março, em Viena. Alguns países-membros do grupo têm defendido corte na produção, diante da volta gradual do petróleo venezuelano ao mercado. No entanto, a possibilidade de uma intervenção militar dos EUA no Iraque mantém os preços do petróleo elevados e poderá forçar a organização a sustentar os atuais níveis de produção. As informações são da Dow Jones.