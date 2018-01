Produção de petróleo do Iraque não é afetada por atentado Uma porta-voz do exército britânico informou que o ataque ocorrido ontem à sede da refinaria South Oil Co, no sul do Iraque, não afetará as exportações de petróleo. Militantes xiitas fiéis ao líder Muqtada al-Sadr entraram na sede da empresa em Basra e atearam fogo nos depósitos e escritórios.