Produção de petróleo na Venezuela cresce aos poucos A produção da estatal venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) está sendo retomada gradualmente, embora ainda esteja abaixo do normal. A produção de petróleo cru está em 400 mil barris por dia, abaixo dos habituais 3 milhões de barris por dia, enquanto as exportações, que normalmente alcançam 2,5 milhões de barris por dia, estão em torno de 500 mil barris por dia. O abastecimento interno de gasolina está relativamente estabilizado, basicamente por meio de importações. Há grandes engarrafamentos de trânsito na área central de Caracas e muitas empresas estão abertas. Companhias multinacionais, shopping centers e muitas indústrias seguem fechadas, no 39º dia do locaute contra o presidente Hugo Chávez. As escolas públicas abriram, mas muitas escolas privadas adiaram o início do ano letivo.