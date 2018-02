Produção de petróleo no Golfo é retomada

A tempestade tropical Karen entrou no Golfo no começo da semana com ventos de 80 quilômetros por hora, forçando as empresas de petróleo e gás natural que operam no local e paralisarem mais da metade de suas operações. Neste domingo a tempestade se dissipou na boca do Rio Mississippi, segundo informações do Centro Nacional de Furações.

A BP, maior produtora de petróleo e gás no Golfo, informou neste domingo que está enviando seus funcionários de volta ao trabalho. Entretanto, a empresa disse que não vai iniciar a produção até "ter confirmação de que as plataformas operadas por ela podem funcionar com segurança".