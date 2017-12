Produção industrial mexicana caiu 3,5% em 2001 O Ministério da Fazenda do México informou hoje que a produção industrial no país caiu 3,5% no ano passado, devido às reduções apresentadas por três dos quatro principais setores que integram a atividade industrial: mineração; manufatura; construção; energia, gás e água. Segundo o boletim "Informação sobre a atividade industrial do México em 2001", do Ministério, no ano passado a produção do setor de mineração caiu 0,6%, a da indústria manufatureira reduziu 3,9%, e a atividade da indústria de construção registrou variação negativa de 4,5%.