Produtor de TV alemã é morto no Iraque O iraquiano Majmud Jamid Abbas, produtor local da emissora de TV alemã ZDF, foi encontrado morto no último domingo perto de Faluja, informou o chefe de produção Jorg Christ, nesta quarta-feira. Abbas havia viajado à Faluja para entrevistar a população sobre a Conferência Nacional Iraquiana, realizada domingo para estabelecer um conselho de 100 membros que atuará na supervisão do governo provisório até as eleições de janeiro. Christ disse que Abbas telefonara ao escritório de Bagdá da ZDF, no domingo, para avisar que estava pronto para retornar, mas acabou morrendo. O chefe de produção não soube dizer como o funcionário, que teve o corpo identificado por familiares, foi morto.