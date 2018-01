Produtora compra direitos sobre história de Giuliani Uma produtora cinematográfica comprou os direitos sobre a biografia do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani e é provável que a história do político seja transformada em seriado de tevê. A companhia, chamada Five Mile River Films, comprou os direitos sobre a filmagem de "Rudy Giuliani: Emperor of the City", de Andrew Kirtzman, um correspondente político da emissora de tevê New York 1. O preço da compra não foi revelado. "Nós apenas fechamos um acordo. Estamos analisando o detalhes agora", disse Lorenzo Minoli, co-produtor da empresa cinematográfica.