Produtos brasileiros são apreciados no Iraque Os adesivos de propaganda dos Passats brasileiros, chamados no Iraque de ?Brasili?, ainda estão nos vidros de muitos desses carros, que circulam em abundância pelas ruas de Bagdá. Entre 1984 e 88, o Brasil vendeu 188 mil Passats para o Iraque. Outro bom exemplo é o frango brasileiro. Durante a guerra Irã-Iraque (1980-88), o Brasil exportou para os iraquianos entre US$ 135 milhões e US$ 150 milhões de carne de frango congelada. Um dos protagonistas desse negócio foi o atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, à frente da Sadia. A partir de 1989, sob pressão de Estados Unidos e França, que o apoiaram no esforço de guerra, o Iraque passou a substituir o frango brasileiro pelo desses países. Os consumidores iraquianos, acostumados à tenra carne brasileira, protestaram, considerando as outras de pior qualidade. A boa reputação dos produtos brasileiros se estende a outros produtos, como açúcar ? ainda consumido no Iraque, no âmbito do Programa Petróleo por Comida, da ONU -, carne bovina enlatada, café em grão e solúvel. Sem falar em equipamento bélico, que o Brasil também exportou para o Iraque nos anos 80. O fim da guerra ? que trará gradualmente o fim do embargo econômico imposto em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait ? abre grandes oportunidades de negócios. Não há cálculos precisos sobre o volume potencial de contratos, mas ele está na casa das dezenas de bilhões de dólares. Há 14 anos o Brasil não tem embaixador no Iraque, como acontece aliás com muitos países que se retiraram depois da invasão do Kuwait, em agosto de 1990 (o do Brasil saiu um pouco antes, em 1989). Se quiser ter algum papel nos contratos de serviços e no comércio que se abrirão para o mundo, talvez seja hora de começar a se mexer. Em Bagdá e, claro, em Washington. Veja o especial :