Produtos químicos perigosos do Iraque são achados na ONU em NY Autoridades das Nações Unidas encontraram frascos de produtos químicos perigosos dentro de uma caixa fechada em um prédio da ONU perto da sede do grupo em Nova York. Segundo a ONU, os frascos foram removidos do Iraque por inspetores do órgão há uma década. Eles disseram, no entanto, que não havia perigo de contaminação. O FBI foi acionado para ajudar a remover as substâncias. (Por Evelyn Leopold)