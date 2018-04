Proeminente deputado negro muda apoio de Hillary para Obama O deputado John Lewis, democrata representante do Estado da Geórgia e ícone do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, mudou nesta quarta-feira o seu apoio de Hillary Clinton para Barack Obama na disputa pela candidatura presidencial do partido. Ao fazer o anúncio dias antes das cruciais prévias democratas de Ohio e Texas, Lewis ressaltou que seus eleitores apóiam Obama, senador por Illinois, e que é seu "dever... expressar a vontade do povo". Hillary também esperava que Lewis, um negro que foi espancado durante protestos pelos direitos civis na década de 1960, a ajudaria a conquistar o apoio dos eleitores negros. Se vencer a disputa pela Casa Branca, Obama seria o primeiro presidente negro dos EUA. Anteriormente, Lewis disse apoiar Hillary, senadora por Nova York, para a indicação presidencial democrata. "Uma coisa está acontecendo nos Estados Unidos", disse Lewis em um comunicado, explicando a mudança. "As pessoas estão pressionando por um novo dia na política norte-americana e eu acho que eles vêem o senador Barack Obama como símbolo dessa mudança." O anúncio de Lewis aumentou a série de retrocessos para Hillary, que já foi considerada a provável nomeada pelo partido para disputar a eleição. (Reportagem de Richard Cowan)