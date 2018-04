Professor de Zagreb é eleito presidente da Croácia O social-democrata Ivo Josipovic foi eleito nas eleições presidenciais da Croácia no domingo, com a promessa de obter a integração do país à União Europeia (UE) antes de 2012. Josipovic - que é professor de direito na Universidade de Zagreb - obteve 60% dos votos. Milan Bandic, que deixou a prefeitura de Zagreb para concorrer à presidência, conquistou 39% dos votos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.