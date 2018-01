Professor denunciado por alunos é condenado à morte Acusado por seus alunos, um professor de uma escola do Paquistão foi condenado à morte por blasfêmia e poderá ser executado dentro de poucos meses. Os ativistas de direitos humanos deverão apelar nesta terça-feira para a Corte Suprema paquistanesa pedindo a absolvição do réu Younus Shaik, de 45 anos, conhecido por suas idéias consideradas progressistas em relação ao papel das mulheres no país islâmico, foi condenado à pena capital no sábado por insultos ao profeta Maomé. Ele também terá que pagar uma multa em rúpias equivalente a US$ 1.500. Khadim Hussain, membro da independente Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, disse que o novo julgamento poderá durar meses. No Paquistão, qualquer blasfêmia contra o Islã, o Corão - o livro sagrados dos muçulmanos - ou o profeta é punido com a morte. O professor foi acusado de ter declarado durante uma aula que não seria apropriado definir Maomé como muçulmano antes de ele ter tido sua primeira revelação, aos 40 anos, que seus pais não eram muçulmanos e que seu casamento aos 25 anos não foi de acordo com a lei islâmica. Younus poderia ser a primeira pessoa no Paquistão a ser enforcada por ordem do tribunal máximo de justiça. Muitos outros condenados por tribunais inferiores foram absolvidos por tribunais de instâncias superiores, enquanto outros - em geral, de minorias religiosas - foram condenados à prisão. Os grupos de direitos humanos paquistaneses dizem que a lei referente à blasfêmia penaliza as minorias religiosas e pediram que o chefe do governo militar, general Pervez Musharraf a recuse. Musharraf anunciou no ano passado que reformaria a lei, mas, por pressão dos grupos fundamentalistas, teve de voltar atrás em seu propósito. A sentença de morte por blasfêmia ao profeta foi promulgada no sábado pelo juiz de um tribunal regional, Safdar Hussain Malik. Mas Younus - que, como a maioria dos paquistaneses, é um muçulmano de linha sunita - sustenta que suas declarações sobre o profeta foram mal interpretadas por alguns de seus alunos de uma faculdade privada; 11 deles apresentaram uma queixa formal a uma organização de vigilância sobre a doutrina.