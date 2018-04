Um professor invadiu uma escola primária no sul da China e esfaqueou 15 estudantes e outro professor. Segundo a agência de notícias Nova China, o homem lecionava em outra instituição. Ninguém foi ferido com gravidade. Não há informações sobre o motivo do ataque, que ocorreu no mesmo dia em que Zhang Misheng, de 42 anos, foi executado pelos assassinatos de oito crianças do lado de fora de uma escola, em março.