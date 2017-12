Professor permite a entrega de material contra o Islã nos EUA Um professor de ensino médio permitiu que um grupo distribuísse material contra o islamismo para seus alunos da cidade de Raleigh, no estado norte-americano de Carolina do Norte. Entre o material havia um folheto intitulado "Não se case com um homem muçulmano". O Conselho de Relações entre os EUA e o Islã disse que um representante da Organização Internacional Kamil, baseada em Raleigh, conversou com alunos do nono ano da escola Enloe e distribuiu material para eles. O incidente foi relatado pelo pai de um estudante, disse o porta-voz do Conselho Ibrahim Hooper. O caso está sendo investigado pela polícia e que o professor será castigado. O nome do professor em questão não foi divulgado. A diretora da escola secundária, Beth Cochran, não retornou a ligação da AP na quarta-feira. Em seu website, Kamil é descrito com um grupo cristão que se "dedica a ensinar a verdade e mostrar o perigo que o Islamismo representa".