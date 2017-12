Professor universitário e sua família são mortos em Bagdá Um professor universitário, sua mulher e seu filho foram mortos nesta quinta por um grupo de desconhecidos que atirou neles a partir de um carro em movimento, no bairro Al-Waziriya, no norte de Bagdá, disseram fontes do Ministério do Interior. As vítimas são o decano da Faculdade de Administração e Economia da Universidade Al-Mustansiriya, Jassim Muhamed al-Dahabi, e sua família, acrescentou a fonte. Paralelamente, um civil morreu e outros 22 ficaram feridos na explosão de uma bomba em um mercado popular no bairro Bagdad al-Jedid, no leste da capital. Outras três pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no bairro de Kamsara, de maioria cristã e localizado também no leste de Bagdá. O oficial da Polícia Ali al-Hadi disse que o veículo, que estava estacionado perto da sede de um partido político cristão-assírio, explodiu ao lado de uma patrulha do Exército americano.