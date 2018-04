Professora britânica é julgada por blasfêmia no Sudão

A professora britânica acusada no Sudão de blasfêmia religiosa, incitação de ódio e desrespeito por crenças religiosas foi apresentada ao tribunal do país nesta quinta-feira, 29. Apenas os representantes legais puderam acompanhar o julgamento de Gillian Gibbons, de 54 anos. Gillian foi presa depois que os pais de seus alunos a denunciaram. Segundo professores da escola, a professora havia pedido aos seus alunos que escolhessem seu nome favorito para o urso, e 20 dos 23 alunos votaram por "Maomé". Para os seguidores desta religião, qualquer representação do profeta Maomé é uma blasfêmia. Gillian chegou ao prédio acompanhada de 20 oficiais que a levaram para uma sala antes do julgamento - numa cena descrita como "caótica" pela repórter da BBC Amber Henshaw. Representantes da Embaixada britânica e sua defesa inicialmente foram proibidos de acompanhá-la no tribunal, porém foram liberados posteriormente. A professora foi detida no domingo na capital do país, Cartum, e se for considerada culpada, pode receber a pena de 40 chibatadas, multa ou um ano de prisão. O Ministério de Relações Exteriores afirmou que espera que o bom senso prevaleça no caso. Na quarta-feira, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Miliband, convocou com urgência o embaixador sudanês em Londres para que ele dê explicações sobre a abertura do processo. Miliband afirmou antes do julgamento que espera que a situação seja resolvida e que o Reino Unido acredita que se trata de um mal-entendido. Ele ainda deve perguntar ao diplomata sudanês "qual é a razão por trás do indiciamento e quais serão os próximos passos" na disputa. O diretor da escola, Robert Boulos, afirmou que a professora não queria insultar o Islã e só seguia o programa educativo britânico destinado a ensinar aos menores o mundo animal e o tema deste ano era o urso, segundo a imprensa britânica.