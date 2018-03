Professora é acusada de molestar garoto de 13 anos A professora do ensino fundamental Rachel Holt, de 34 anos, foi presa após ser acusada de ter mantido relações sexuais com um garoto de 13 anos. Segundo as alegações, a professora manteve relações sexuais por 28 vezes com o garoto na última semana de março, e em mais de uma ocasião deixou um outro garoto de 12 anos assistir ao ato, disseram autoridades. Ela também fez os garotos tomarem bebidas alcoólicas, disse a polícia do condado de New Castle. Rachel é professora de ciências na Escola de Ensino Fundamental de Claymont. Ela foi presa na manhã da última terça-feira e acusada de abuso sexual e por prover bebidas alcoólicas a menores de idade, disseram as autoridades. O chefe de polícia do condado, tenente coronel Scott McLaren, disse que o pai do garoto contatou as autoridades após suspeitar da relação que seu filho estava tendo com sua professora. Autoridades disseram que Rachel levou o garoto para jantar e o deixou dirigir seu veículo. A advogada da Escola Distrital de Brandywine, Ellen Marie Cooper, se recusou a discutir qual é o status de Rachel no colégio onde ela lecionava, mas disse que um substituto está cuidando de suas aulas.