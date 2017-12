Professora é esfaqueada no Japão Uma mulher armada com uma faca de cozinha invadiu um jardim de infância em Tóquio e golpeou uma professora de 23 anos nas mãos e pernas antes de fugir, informou hoje a polícia. Os ferimentos foram leves. O acidente acontece menos de duas semanas após um homem ter matado, com facadas, oito crianças em uma escola de ensino fundamental japonesa. A polícia não tinha mais informações sobre a mulher, que continuava foragida horas depois do ataque. O jardim da infância, que conta com cerca de 200 alunos, ainda não estava aberto e nenhuma criança estava no local na hora do ataque. A escola foi fechada e os alunos que chegaram depois do incidente foram mandados de volta para casa.