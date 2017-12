Professora Israelense morre em atentado Segundo testemunhas, uma professora e um motorista israelense morreram em um ataque a um ônibus escolar, hoje, na Cisjordânia, no vale do Jordão, ao norte de Jericó. Além das duas mortes, outros três professores ficaram levemente feridos. Nenhuma criança estava no veículo na hora do incidente. Os palestinos dispararam de um outro veículo em um cruzamento na cidade de Jiftlik. As informações foram dadas por uma rádio israelense.