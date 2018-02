Professora norte-americana é acusada de 3 assassinatos

O estudante Andrew Cole assistiu à aula de anatomia de Amy Bishop na sexta-feira de manhã e disse que ela havia se comportado normalmente. "Ela se importa com as pessoas e se preocupa com os seus alunos," disse. "Eu nunca teria imaginado que fosse ela," acrescentou. Outros alunos descreveram Amy Bishop como "esquisita" e relataram reclamações contra ela. "Ela é genial, mas não consegue explicar as coisas," disse a estudante Andrea Bennet. Nenhum aluno foi machucado no tiroteio.