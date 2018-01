Professora pega 10 anos de prisão por fazer sexo com aluno Uma professora de Ciências da sexta série, que foi acusada de ter relações sexuais com um estudante de 13 anos, foi sentenciada a dez anos na prisão nos Estados Unidos. Rachel L. Holt, 35 anos, declarou-se culpada das acusações de estupro em segundo grau. Ela chorou muito na corte quando o juiz Calvin L. Scott lhe deu a sentença mínima obrigatória. Os promotores queriam que Scott desse a Holt a sentença máxima de 25 anos. Holt recebeu inicialmente 28 queixas de estupro em primeiro grau. A polícia a acusa de ter mantido relações sexuais com o garoto esse número de vezes durante um intenso relacionamento de uma semana. Ela também foi acusada de fornecer álcool ao menino e permitir que ele dirigisse seu carro. O advogado de Holt, John S. Malik, disse que a sentença foi muito maior do que a de outros professores condenados em casos similares. Ele revisou 40 destes casos e descobriu que a média ficava entre 18 meses e dois anos. Em seus breves comentários à corte, Holt se desculpou "a todos que sofreram" por causa de suas ações, incluindo a vítima e sua família. "Eu espero que vocês possam me perdoar", disse. "Eu sei que o que fiz foi errado." "O tio da vítima, que falou em nome da família, pediu a sentença máxima, dizendo que Holt havia maculado a reputação dos professores e violado a confiança de seu sobrinho. "Ele teve sua inocência tirada através da traição", disse.