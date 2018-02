Programa do Irã pode resultar em armas nucleares, diz agência da ONU

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU admitiu pela primeira vez, nesta quinta-feira, que as atividades atuais e passadas do programa nuclear do Irã poderiam estar relacionadas ao desenvolvimento de armas nucleares.

A informação está em um relatório confidencial ao qual uma correspondente da BBC em Viena, onde fica a sede da AIEA, teve acesso. O relatório, obtido pela jornalista Bethany Bell, também confirma que o Irã começou a enriquecer urânio a níveis mais altos.

Segundo o documento, a agência teria informações "consistentes e confiáveis" sobre as atuvidades nucleares conduzidas pelo Irã e as organizações envolvidas, com detalhes técnicos e cronograma.

"Isto levanta preocupações a respeito da possível existência no Irã de atividades secretas, no passado ou atuais, relacionadas ao desenvolvimento de uma carga nuclear para um míssil", diz o relatório.

Cooperação

O documento afirma que é muito importante que o Irã coopere com os inspetores da AIEA, pois a resistência do país aumenta os temores "a respeito das possíveis dimensões militares do programa nuclear do Irã".

O relatório não deu muitos detalhes, mas também confirmou que o Irã produziu uma pequena quantidade de urânio enriquecido a um nível de 20%.

Até o momento, o país conseguia enriquecer urânio apenas a 3,5% e afirmava que precisava de urânio com um nível de enriquecimento maior para um reator que produziria isótopos nucleares para uso medicinal.

Mas, o documento sugeriu que o país conseguiu produzir apenas quantidades muito pequenas atualmente.

De acordo com a correspondente da BBC em Viena Bethany Bell, o relatório confidencial deve intensificar ainda mais a polêmica em torno do programa nuclear iraniano.

O governo do Irã nega que está tentando construir uma arma nuclear e insiste que seu programa tem fins exclusivamente pacíficos. Mas os Estados Unidos e outros países estão pressionando por mais sanções da ONU contra o país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.