Programa dominical de Chávez é suspenso para ´reflexão´ O Ministério de Comunicação venezuelano anunciou, neste sábado, a suspensão da edição deste domingo, do programa dominical de rádio e televisão "Alô, presidente!", do governante Hugo Chávez. A suspensão é para "refletir" sobre seu futuro formato, já que isso "exige um tempo dedicado (...) à análise dos diferentes períodos cobertos até agora pelo programa", assinalou o Ministério em comunicado. O Ministério disse ainda que o programa deverá se enquadrar "nesta nova era da revolução bolivariana". Por essa razão, foi decidido "suspender a transmissão da edição" de 11 de fevereiro para dar tempo a "todos os que colaboram com o presidente Chávez na produção e desenvolvimento" do programa. O Ministério assinalou que, depois dessa "reflexão", será apresentada "uma proposta" a Chávez sobre o novo formato do "Alô, presidente!". No entanto, antecipou que será sempre conservado "o enfoque inovador, pedagógico e dinâmico necessário para o programa mais visto da televisão venezuelana".