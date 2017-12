Programa nuclear coreano será rediscutido em dezembro A próxima rodada das conversas sobre o programa nuclear norte-coreano pode acontecer no início de dezembro com a participação dos EUA, Rússia, Japão, as duas Coréias e a China, informou nesta quarta-feira Christopher Hill, o representante americano nas negociações. "Pode ser que comecemos as conversas no início de dezembro", disse Hill aos jornalistas após se reunir com o negociador da Coréia do Sul, Chun Yung-woo, em Hanói. Esta semana, a capital vietnamita recebe as reuniões de ministros e governantes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Chun e Hill também se encontraram com o representante japonês, Kenichiro Sasae. Para o negociador sul-coreano, a próxima rodada de conversas deve ter um resultado concreto: conseguir que o regime de Pyongyang aceite abandonar o seu programa nuclear. As conversas estão estagnadas há um ano, devido ao boicote da Coréia do Norte. Dos seis países participantes das conversas sobre o programa nuclear norte-coreano, cinco participam da cúpula da Apec. Só a Coréia do Norte está ausente. "Tivemos uma boa discussão sobre como estruturar a próxima rodada de conversas", afirmou Hill.