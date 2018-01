Programa nuclear de Pyongyang é uma ameaça para todos, diz secretário de Defesa dos EUA

CINGAPURA - O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, afirmou neste sábado, 3, que o desenvolvimento do programa de armamento da Coreia do Norte representa "uma ameaça para todos e um claro perigo".

Em declarações em conferência sobre segurança internacional em Cingapura, Mattis disse que a administração Trump se sente encorajada pelo compromisso reforçado da China em trabalhar com os norte-maericanos para impedir o desenvolvimento de armas nucleares por Pyongyang

A China bloqueou as novas e mais severas sanções contra Pyongyang que os Estados Unido propuseram ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ainda assim, o Conselho votou unanimemente para acrescentar 15 pessoas e quatro entidades ligadas ao programa nuclear e balístico norte-coreano à "lista negra" de sanções da ONU.

"O desenvolvimento contínuo de armas nucleares e meios para as lançar não é novo, mas o regime de Pyongyang acelerou o ritmo e ampliou seus esforços", disse, em referência aos vários testes de dispositivos nucleares e mísseis que o regime de Kim Jong-un promoveu.

"Apesar de o regime da Coreia do Norte ter um longo histórico de homicídio de diplomatas, sequestros, mortes de marinheiros e atividade criminosa, o seu programa de armas nucleares é uma ameaça para todos. Em termos de segurança nacional, os Estados Unidos consideram que a ameaça da Coreia do Norte é um perigo claro e presente", afirmou Mattis.

No seu discurso, Mattis elogiou a China e criticou o "desrespeito" de Pequim pela lei internacional devido à sua "indiscutível militarização" de ilhas artificiais em zonas disputadas no Mar do Sul da China. "Não podemos nem vamos aceitar mudanças unilaterais e coercivas ao 'status quo'", afirmou. / AFP