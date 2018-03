Programa nuclear será discutido com potências O Irã vai se reunir com o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha (o P5+1), no dia 25, no Casaquistão. A nova rodada de conversas para discutir o programa nuclear de Teerã foi anunciada ontem pelo chanceler iraniano, Ali Akbar Salehi, durante a Conferência de Segurança em Munique. Na mesma conferência, o vice-presidente americano, Joe Biden, declarou que os EUA estão dispostos a um diálogo direto com o Irã, mas a porta para a diplomacia está se fechando.