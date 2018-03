Progresso nuclear do Irã preocupa secretário-geral da ONU O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, está preocupado com o programa nuclear do Irã, mas, apesar disso, espera que o impasse envolvendo as atividades atômicas do país possa ser resolvido através do diálogo. Os comentários foram publicados na Itália, nesta sexta-feira. Potências ocidentais acreditam que o Irã esteja em busca de uma bomba atômica, mas Teerã afirma que seu programa nuclear é destinado a fins pacíficos e à geração de energia. Quando questionado pelo jornal La Stampa sobre se o programa iraniano lhe causava preocupação, o secretário disse que "sim, estou muito preocupado com o progresso nuclear do Irã". Ban contou que teve um breve encontro com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, durante a Assembléia Geral da ONU e que estaria disposto a se reunir com ele privadamente, se necessário. "Já disse em muitas ocasiões que as diferenças podem ser resolvidas pelo diálogo, através do diálogo; uma guerra ou ação militar não é desejada de jeito nenhum", afirmou. Na quinta-feira, os EUA impuseram novas sanções contra o Irã, em parte devido ao programa nuclear, e recusam-se a descartar uma ação militar.