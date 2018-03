Progridem negociações para paz no Sri Lanka O governo do Sri Lanka e os rebeldes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE) reportaram nesta quarta-feira progressos em suas negociações de paz, conduzidas na Tailândia, em meio a temores de que problemas políticos internos possam atrapalhar o processo. Os dois lados concordaram com a indicação do Banco Mundial como zelador da ajuda internacional que o Sri Lanka receberá para reconstruir as áreas destruídas pelos 19 anos de guerra civil, disse G. L. Peiris, chefe da equipe de negociação do governo. Uma conferência internacional para angariar ajuda financeira para a reabilitação do país deverá ser realizada em junho, no Japão. As discussões desta quarta-feira foram focalizadas na conclusão de planos para reassentar refugiados, na limpeza de campos minados e em formas de melhorar a atividade econômica. Os detalhes do plano deverão ser revelados amanhã, durante uma entrevista coletiva conjunta, após o término da rodada de negociações.