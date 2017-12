Projeção aponta perdas na Mitsubishi Electric As finanças da Mitsubishi Electric foram afetadas pela queda nas vendas de semicondutores e produtos como celulares e aparelhos de tecnologia no Japão e analistas já alteraram suas projeções de resultados da companhia nipônica. Agora, a expectativa é que a empresa deve divulgar nos próximos dias um prejuízo operacional de 50 bilhões de ienes (US$ 370 milhões) no ano fiscal que se encerra em março, ante lucro de 195,3 bilhões no mesmo período do ano fiscal anterior. A informação está na edição de quinta-feira do jornal The Nihon Keizai Shimbun. Até então, o consenso dos analistas era de que a empresa teria, no mínimo 30 milhões de ienes (US$ 220 milhões) de lucro operacional. A previsão coloca a Mitsubishi no mesmo barco de todas as outras grandes empresas do setor no Japão, como Hitachi, Toshiba, NEC e Fujitsu, que também devem apresentar prejuízo no ano fiscal de 2001. As vendas da Mitsubishi devem apresentar queda de 8%, para 3,8 trilhões de ienes (US$ 30 bilhões), cerca de 100 bilhões de ienes além do previsto. A previsão para o resultado da Hitachi são de prejuízo de 100 bilhões de ienes (US$ 750 milhões). Na Toshiba a perspectiva é de perdas de 135 bilhões (US$ 1,01 bilhão). Para a NEC, de 57 bilhões (US$ 430 milhões) e Fujitsu, 75 bilhões (US$ 560 milhões).