Projeção aponta vitória de Berlusconi na Itália As primeiras projeções de voto na Itália, baseadas em apenas 5% dos sufrágios contados, na noite de hoje, indicam que a coalizão de centro-direita chefiada pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi venceu as eleições para o Parlamento Europeu. Além do partido de Berlusconi, o PDL, a Liga do Norte, um grupo xenófobo do norte do país, parece ter conquistado mais cadeiras no Parlamento Europeu.