Projeção dá vitória a Partido Liberal nas eleições canadenses O Partido Liberal do Québec (PLQ) foi o mais votado nas eleições provinciais de segunda-feira, 26, segundo a projeção realizada pela televisão pública CBC no fechamento das urnas. A prevista vitória dos federalistas afasta a possibilidade de um referendo independentista na província, que em 1980 e em 1995 já votou duas vezes contra a separação do Canadá. A grande surpresa foi o resultado do partido conservador nacionalista Ação Democrática do Québec (ADQ), que será o segundo maior da província, superando os separatistas do Partido do Québec (PQ). As projeções mostram que o PLQ deverá ter sua bancada reduzida de 78 para 46 deputados no Parlamento provincial do total de 125. A ADQ poderia passar de cinco para 41 cadeiras, e o Partido Quebequense, que tinha 46, ficaria com 38. O resultado cria uma incerteza sobre o futuro governo da província. Desde o fim do século XIX, nenhum governo provincial teve situação minoritária na Assembléia Nacional.