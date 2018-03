Projeção mostra que PRI derrotou partido de Fox no México O oposicionista Partido Revolucionário Institucional (PRI) derrotou o Partido Ação Nacional (PAN), do presidente Vicente Fox, nas eleições legislativas federais deste domingo, segundo dados extra-oficiais divulgados pela rede de televisão Televisa. De acordo com a pesquisa da emissora, o PRI obteve 203 das 500 cadeiras da Câmara dos Deputados, cabendo ao PAN 168.