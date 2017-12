Projeções de TVs alemãs divergem sobre resultado de eleição Uma projeção divulgada pelo segundo canal de televisão pública alemã deu vantagem à coalizão do SPD, do primeiro-ministro social-democrata Gerhard Schroeder, com os ecologistas Verdes, sobre a coligação CDU-CSU, do candidato conservador Edmund Stoiber, aliada aos liberais do FDP. O primeiro canal oficial, no entanto, apontou vantagem para a coalizão de centro-direita de Stoiber. Com base nesses dados, o CDU-CSU está com 38,9% dos votos (3,8% a mais do que em 1998), o SPD com 38,1% (2,8% a menos do que em 1998), os Verdes com 8,8% e os liberais com 7,4% , enquanto os neocomunistas detêm 3,8%. A coalizão de centro-esquerda (SPD e Verdes) teria, dessa forma, 46,9% e um de centro-direita (CDU/DSU mais liberais), 46,3%. Tais dados, divulgados pelo segundo canal oficial alemão se opõe ao transmitido pouco antes pelo primeiro canal, que falou em 46,8% para a coalizão de Stoiber e 46,3% para a de Schroeder. Já as projeções divulgadas pela TV britânica BBC para as vagas no Bundestag, o Parlamento alemão, indicam 247 cadeiras para o SPD, 247 para a CDU/CSU, 57 para o Verdes e 46 para o FDP - o que daria vantagem à coalizão de centro-esquerda.