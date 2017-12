Projeções dos mapas de apuração indicam reeleição de Schroeder Projeções realizadas por institutos de pesquisa com base em mapas de apuração indicavam nests domingo que o atual chanceler, Gerhard Schroeder, do Partido Social-Democrata (SPD), permanecerá no cargo por mais quatro anos, apesar de seu partido ter perdido cadeiras no Bundestag (Parlamento) em relação à eleição de 1998. Ao contrário, a coligação democrata-cristã CDU/CSU, do governador da Baviera, Edmund Stoiber, deve aumentar sua bancada. Caso o resultado se confirme, Schroeder ficará devendo sua reeleição à Aliança 90/Os Verdes - do atual ministro das Relações Exteriores, Joschka Fischer -, sócio minoritário da coalizão governista e terceira força política do Bundestag (Parlamento). Poucos minutos depois das 18 horas de ontem na Alemanha (13 horas em Brasília), quando as urnas se fecharam e as emissoras de TV divulgaram os pouco conclusivos resultados das pesquisas de boca-de-urna, Stoiber discursou proclamando-se o vencedor das eleições. "Agora, só tenho certeza de uma coisa: vencemos as eleições", discursou o governador da Baviera. Na sede do SPD em Berlim, Schroeder reagiu também com um discurso: "Às vezes, quem ri primeiro não continua rindo até o fim." Numa das eleições alemãs mais acirradas do pós-guerra, o SPD deveria receber 38,1% dos votos (247 cadeiras), enquanto a CDU/CSU ficaria com 38,9% (248 cadeiras). Apesar de seu partido ter menos votos, Schroeder poderá ser eleito com a ajuda dos Verdes, que teriam conquistado 8,6% (57 cadeiras), crescendo mais de 2,5 pontos porcentuais em relação a 1998. O parceiro natural da CDU/CSU numa eventual coalizão, o Partido Liberal Democrata (FDP), ficou com 7,3% (47 cadeiras). O PDS, antigo partido comunista da ex-Alemanha Oriental, não superou o limite de 5% dos votos necessários para ter direito a eleger candidatos. Os neocomunistas só elegeram dois candidatos na votação direta realizada em cada distrito. Assim, sua bancada no Parlamento cai de 37 para 2 cadeiras. Estavam em disputa 598 cadeiras mas, como resultado de uma complexa equação matemática que determina o número de candidatos eleitos por partido em cada Estado, conhecida como Método Niemeyer, postos parlamentares adicionais podem ser criados. Stoiber era o favorito para assumir a chefia do governo alemão até o começo de agosto, quando mantinha uma diferença de sete pontos sobre o SPD de Schroeder - que, durante o seu mandato, não tinha conseguido reduzir o número de 4 milhões de desempregados no país nem romper a atual estagnação da economia alemã. Como ponto forte, o candidato conservador apresentava os indicadores econômicos do Estado Livre da Baviera, melhores do que a média dos outros Estados do país. As chuvas que caíram há pouco mais de um mês e afetaram várias cidades da Alemanha - e a boa atuação do chanceler na gestão da emergência -, a inflexível posição de não apoiar nenhum tipo de intervenção militar contra o Iraque e o bom desempenho nos dois debates na TV contra Stoiber reverteram a tendência nas pesquisas e o SPD empatou tecnicamente com a CDU/CSU. Nos últimos dias, porém, Schroeder teve de enfrentar uma tempestade política. Num discurso para sindicalistas na quarta-feira, a ministra da Justiça, Herta Daeubler-Gmelin, estabeleceu paralelos entre os métodos do presidente americano, George W. Bush, e os de Hitler, azedando de vez as já difíceis relações entre os governos dos dois países. Durante sua fala, referindo-se à questão iraquiana, ela criticou Bush por utilizar problemas externos para desviar a atenção do público das dificuldades internas, acrescentando que Hitler fazia isso. A Casa Branca reagiu com ira e a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, qualificou a relação entre os dois países como "envenenadas". Schroeder teve de pedir desculpas publicamente a Bush pelo deslize verbal da ministra - que não deve compor o próximo gabinete, caso a vitória da coalizão SPD-Verdes se confirme. A CDU/CSU aproveitou-se do incidente nos últimos dias da campanha e, em seus comícios, os políticos da coligação acusavam o governo de pôr em risco os laços com Washington.